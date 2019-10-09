انتشار عشوائي.. محافظ الشرقية يعلن الحرب على التوك توك.. صور

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط لشوارع مدن المحافظة.



كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ‏بعدم التهاون مع المخالفين من أصحاب الـ"توك توك" لخطوط السير، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور واتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين.



جاء ذلك عقب قيام محافظ الشرقية بجولة تفقدية اليوم بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة ، ومتابعة الحركة المرورية تلاحظ له انتشار عشوائي لمركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق وعدم التزام أصحابها باشتراطات الترخيص وخط السير المحدد لها مما تسبب في اعتراض طريق المارة وتعطيل حركة المرور ، ليصدر المحافظ أوامره لرجال المرور بمصادرة المركبات المخالفة وشن حملات مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف لضبط مركبات التوك توك المخالفة لإعادة الانضباط للشارع.



ومن جانبهم قام رجال الإدارة العامة للمرور بتنفيذ تعليمات المحافظ حيث قامت وحدة مرور المدينه بالزقازيق بضبط عدد من التوك توك وتم التحفظ عليها ليتم إيداعها بالإدارة العامة لمرور الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وتستمر الحملة بمدينة الزقازيق بالتوازي مع المراكز الأخرى لحين الوصول للانضباط المروري بشوارع المحافظة.



