بـ بقميص رجالي.. دومينيك حوراني تشعل انستجرام بـ اطلالة جريئة





شاركت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث جلسة تصوير.وأطلت دومينيك بقميص رجالي فوق حدود الركبة مع شراب شبيكة، وانتعلت حذاء بكعب باللون الاسود، واعتمدت على رفع شعرها مع اسدال خصلات بشكل ملائم لإطلاتها.ولم تتكلف "حوراني" فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، واختارت مجموعة من الإكسسوارات فإرتدت قرطا وأسورة رقيقة.واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..