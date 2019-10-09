Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بقميص رجالي.. دومينيك حوراني تشعل انستجرام بـ اطلالة جريئة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
شاركت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث جلسة تصوير.

وأطلت دومينيك بقميص رجالي فوق حدود الركبة مع شراب شبيكة، وانتعلت حذاء بكعب باللون الاسود، واعتمدت على رفع شعرها مع اسدال خصلات بشكل ملائم لإطلاتها.

ولم تتكلف "حوراني" فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، واختارت مجموعة من الإكسسوارات فإرتدت قرطا وأسورة رقيقة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شعر متطاير.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بـ إطلالة جريئة

أنيقة وجميلة.. درة تكشف عن إطلالة جديدة

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

فستان منقوش.. نسرين طافش فى أحدث إطلالة لها من الجونة

بـ فستان تايجر.. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

بإطلالة محتشمة.. شاهد.. ريا أبي راشد فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

مدة محددة لنقل ملكية السيارات.. دفاع البرلمان تقر تعديلات قانون المرور الجديد

صفقة قياسية في تاريخ الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري الصيني بمبلغ خرافي

رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها

قوات سوريا الديمقراطية تتخذ قرارا خطيرا بعد الهجوم التركي

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية