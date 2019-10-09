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أخبار العالم

الرئيس العراقي يندد بالعدوان التركي: الإرهابيون سيستغلون الموقف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:20 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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رويترز
ندد الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالتوغل التركي في شمال شرق سوريا، محذرا من أن الإرهابيين سيستغلون الموقف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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