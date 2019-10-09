مشوار صعب لفرق مجموعة الزمالك قبل الصعود لدوري المجموعات .. تعرف عليه

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متزنة، بعد سحبها فى القاهرة الليلة.



وأوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب أندية النجم الساحلي التونسي ، والهلال السوداني ، وبلاتينيوم من زيمبابوي ، بينما أوقعت القرعة نادي الزمالك في المجموعة الأولى ، مع أندية تي بي مازيمبي الكونغولي و زيسكو الزامبي ، وأول أغسطس الأنجولي ، وذلك في حال تخطيه عقبة جينيراسيون في المباراة التي ستقام بينهما في يوم 24 أكتوبر في المباراة المعادة من دور الـ32.



ويعرض صدى البلد مشوار الأندية في المجموعة الأولى مع نادي الزمالك ، قبل الصعود لدور المجموعات



تي بي مازيمبي :تعادل مازيمبي سلبيًا خارج أرضه في دور الـ32 مع فوسا جونيور من مدغشقر وفاز في العودة على ملعبه ٣-١ بعد التأخر بهدف



أول أغسطس : فاز ذهابًا خارج ملعبه على جرين ايجلز الزامبي ٢-١ وخسر علي ملعبه ١-٠



زيسكو: تعادل خارج ملعبه مع يانج أفريكانز ١-١ وفاز بملعبه ٢-١