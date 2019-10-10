Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

زيادة حجم إنتاج النفط المستهدف لنيجيريا بموجب اتفاق أوبك +

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
النفط
النفط
Advertisements
رويترز
منحت أوبك نيجيريا مستوى إنتاج مستهدف أعلى في ظل اتفاق قادته المنظمة لكبح الإمدادات في خطوة لم تعلن عنها المنظمة، وذلك عقب مساع من أكبر دولة مصدرة للخام في افريقيا لإدخال تعديلات على الاتفاق ليستوعب توسع صناعة النفط بها.

وقال ثلاثة مندوبين لدى أوبك اطلعوا على الأمر إن حصة نيجيريا زادت إلى 1.774 مليون برميل يوميا من 1.685 مليون برميل يوميا في الاجتماع الأخير لأوبك في يوليو، وقال أحد المندوبين "حدث بالفعل. لم أسمع بأي تغييرات أخرى على الاتفاق".

تعني زيادة الحصة أن تسجل نيجيريا نسبة التزام أعلى باتفاق خفض الإمدادات لكنها مازالت تضخ أكثر من الهدف الجديد، بحسب بيانات أوبك ومسوح للقطاع، ولم ترد وزارة البترول في نيجيريا ولا أوبك حتى الآن على طلب للتعقيب.

وسجل أبوجا في الوفاء بحصتها من التخفيضات سيء، إذ تجاوزتها بنسبة 400 بالمئة في أغسطس آب، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتقدر أوبك إنتاج نيجيريا عند 1.866 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، أي أعلى من حصتها الجديدة بكثير. وقال أحد مندوبي أوبك إن تعديل حصة نيجيريا يرجع إلى بدء الإنتاج من حقل إيجينا النفطي الذي تديره توتال في يناير كانون الثاني والذي لم يوضع في الحسبان عند حساب الحصة الأولى.

واتفقت أوبك في ديسمبر مع منتجين من خارجها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بداية من العام الحالي، وتبلغ حصة أوبك من التخفيضات 800 ألف برميل يوميا مع إعفاء فنزويلا وإيران وليبيا منها. ولم يتضح ما إذا كان هذا الرقم قد عُدل أو أي من حصص الدول الأخرى لاستيعاب زيادة حصة نيجيريا.

وبدأت نيجيريا المشاركة في الاتفاق في يناير وكانت مستثناة من تخفيضات أوبك السابقة بسبب هجمات قلصت الإنتاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

29.61 مليون برميل يوميا.. أوبك تسجل أول زيادة في إنتاج النفط خلال 2019

ترشيحاتنا

معتز مطر باع وطنه بـ 35 ألف دولار .. كشوف مرتبات مذيعي القنوات الإرهابية في تركيا.. تفاصيل صادمة

حاجة تشرف.. محمد ناصر يتباهى بالعدوان التركي على سوريا

الشائعات تلاحق رامز جلال.. الوفاة أحدثها وإبطال مقالبه أبرزها

عدلي القيعي يوضح عقبة الأهلي الوحيدة في حصد البطولات ..فيديو

كاف يكشف عن تفاصيل شروط الترشح لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

فضائح بالجملة .. كشف برواتب فلكية لمذيعي الإخوان في تركيا ويشتكون سوء الأحوال في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور