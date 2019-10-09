رئيس تنشيط السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض TTG Incontri فى ايطاليا

افتتح اليوم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الجناح المصري المشارك فى معرض TTG Incontri والذي يُقام خلال الفترة من 9 وحتى 11 أكتوبر بمدينة ريمينى الإيطالية، بمشاركة السفير هشام بدر سفير مصر بروما، وبحضور عماد فتحي مدير عام السياحة الدولية بالهيئة.



وأكد المهندس أحمد يوسف أهمية هذا المعرض باعتباره أحد أهم الفعاليات المهنية السياحية السنوية الدولية، مضيفا أن السوق الإيطالى يعد من أهم الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة لمصر، حيث عادت إيطاليا لقائمة العشر دول الأوائل المصدرة للسياحة لمصر خاصة بعد تسيير رحلات طيران منتظم وعارض من مدن "ميلانو وفيرونا وبولونيا وروما ونابولي وباري" الي المقاصد السياحية المصرية وخاصة لمدينتي شرم الشيخ ومرسي علم.



وتشارك مصر هذا العام فى المعرض بجناح مساحته ١٠٠ متر مربع ويضم ممثلين عن قطاعات الشركات السياحية والفنادق والطيران، وقد صمم الجناج على شكل معبد فرعوني و تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتم وضع شاشات عرض للمواد الترويجية لمصر ومنها الفيلم الترويجى لحملة People to People ، ويتم خلال المعرض الترويج لافتتاح المتحف المصري GEM 2020 والذى يعتبر أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر.



وفى سياق متصل، عقد المهندس أحمد يوسف عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية خلال مشاركته فى فعاليات المعرض فقد اجتمع بـ Flavia Franceschini مدير عام الاتحاد الايطالي لمنظمي الرحلات ASTOI والتي أكدت خلال الاجتماع علي أن مصر وخاصة مدن البحر الأحمر كانت علي رأس الوجهات السياحية التي شهدت إقبالا كبيرا الصيف الماضى من السائحين من خلال حجوزاتهم بشركات السياحة الإيطالية، مشيرة إلى أن الموسم الشتوي الحالي فى مصر مبشر وخاصة الرحلات الكلاسيكية التي تتوجه الى الاقصر وأسوان ورحلات البواخر النيلية.



كما عقد المهندس أحمد يوسف لقاء مع عدد من كبار منظمي الرحلات مثل Alpitour - Eden Viaggi - Veratour - Tui Italia؛ استعرض خلاله الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، كما تحدث عن البرنامج الجديد لتحفيز الطيران الذى بدأ العمل به من نوفمبر 2018 وحتي إبريل 2020.



وخلال الاجتماع أعرب منظمي الرحلات عن سعادتهم بعودة الطلب السياحي علي مصر وخاصة مدينتي مرسى علم وشرم الشيخ.



وأجرى المهندس أحمد يوسف عدداُ من اللقاءات مع وسائل الاعلام الايطالية استعرض خلالها الخطة الترويجية لمصر، لافتا إلى أن خطة الوزارة فى الترويج والتنشيط تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج لمصر وذلك تماشيا مع محور الترويج والتنشيط الذي يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يهدف إلى تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.



وخلال اللقاءات أشار المهندس أحمد يوسف الي قيام الوزارة مؤخرا بعقد شراكات دولية مع مؤسسات ترويجية وتسويقية عالمية متخصصة في مجالات متعددة والتى من بينها شبكة CNN العالمية، ومؤسسة Discovery العالمية، بالإضافة الي تعاون الوزارة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية؛ والذي نتج عنه تصوير ٢٥ حلقة عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، لافتا إلى أنه يتم عرض هذه الحلقات بالتلفزيون الايطالي خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر القادم علي قنوات .Italia1 – Focus



جدير بالذكر أن هذا المعرض يجمع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة الإيطاليين بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات السياحية وعدد من كبار ممثلي وسائل الإعلام، ويقبل عليه نحو 45 ألف زائر من المهنيين المتخصصين بقطاع السياحة ويلتقون مع أكثر من 2480 عارضا يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها من 130 دو