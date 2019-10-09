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أخبار العالم

إلقاء القبض على موظف بوكالة مخابرات أمريكية بتهمة تسريب معلومات لصحفيين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:27 م
موظفون في مكتب التحقيقات
موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي
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رويترز
ذكرت وزارة العدل الأمريكية في وثائق محكمة يوم الأربعاء أن السلطات ألقت القبض على محلل في شئون مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات الدفاعية يوم الأربعاء بتهمة تسريب معلومات سرية عن نظام أسلحة بدولة أجنبية إلى صحفيين اثنين عامي 2018 و2019.

وقالت الوزارة في لائحة الاتهام التي كشف النقاب عنها في محكمة بولاية فرجينيا إن المعلومات التي سربها هنري كايل فريس (30 عاما) ظهرت في ثماني قصص إخبارية مختلفة على الأقل.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في وثائق المحكمة إن الصحفيين اللذين حصلا على المعلومات زميلان وإن أحدهما صحفية يبدو أنها مرتبطة عاطفيا بفريس.

واستندت القصص الإخبارية الثماني إلى خمسة تقارير مخابراتية مختلفة صدرت بين شهري مارس ويونيو 2018.

ولم تكشف وزارة العدل عن اسمي الصحفيين أو المؤسسة التي يعملان بها، لكنها قالت إنهما يعملان في صحيفتين تصدران عن مؤسسة إعلامية واحدة.

ولم تتحقق رويترز حتى الآن من وجود محام للدفاع عن فريس.

وهذه سادس قضية اتحادية تتضمن تسريب معلومات سرية في غضون ما يزيد قليلا عن عامين.
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