Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نور الدين يعود للقاهرة مساء غد بعد إدارته لقاء جيبوتي وجامبيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:32 م
الحكم الدولي إبراهيم
الحكم الدولي إبراهيم نور الدين
Advertisements
يسرى غازى
يعود مساء غد الخميس الحكم الدولى إبراهيم نور الدين ومعاونوه قادمون من جيبوتي بعد الانتهاء من إدارة مباراة جامبيا وجيبوتي فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وانتهت المباراة التى أدارها طاقم تحكيمي بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد حسام مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

تقدم أصحاب الأرض لاعبو منتخب جيبوتى بهدف أول فى الدقيقة 60 وعادل النتيجة فى الدقيقة 80 الضيوف من لاعبي منتخب جامبيا. 

يذكر أن الدولى إبراهيم نور الدين حصل على لقب افضل حكم فى الجولة الثالثة التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

ترشيحاتنا

عاجل| محمود كهربا يصل القاهرة للانضمام إلى صفوف الأهلي

عاشت مع عشيقها 3 سنين في الحرام.. فتاة تقتل حبيبها بالمرج بعد نشر صورها الفاضحة

الأكراد يفجرون دبابة تركية.. فيديو

جينيراسيون يقدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور لـ كاف ..اعرف السبب

سقوط 6 صواريخ على تركيا

لن نحترم خصومنا .. صن داونز يتحدى منافسيه بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط فيه

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور