نور الدين يعود للقاهرة مساء غد بعد إدارته لقاء جيبوتي وجامبيا

يعود مساء غد الخميس الحكم الدولى إبراهيم نور الدين ومعاونوه قادمون من جيبوتي بعد الانتهاء من إدارة مباراة جامبيا وجيبوتي فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.





وانتهت المباراة التى أدارها طاقم تحكيمي بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد حسام مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.





تقدم أصحاب الأرض لاعبو منتخب جيبوتى بهدف أول فى الدقيقة 60 وعادل النتيجة فى الدقيقة 80 الضيوف من لاعبي منتخب جامبيا.





يذكر أن الدولى إبراهيم نور الدين حصل على لقب افضل حكم فى الجولة الثالثة التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



