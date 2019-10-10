مصدر: طرح عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية السبت

كشف مصدر عربى مسئول، عن أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم الطارئ السبت المقبل فى الجامعة العربية، عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة، والذى تم تجميده منذ عام ٢٠١٢.





وقال المصدر لـ "صدى البلد" إن عددا من وزراء الخارجية سيطرحون بالتأكيد خلال كلماتهم فى الاجتماع الطارئ عودة المقعد السورى المُجمد فى الجامعة، مضيفا "سيكون فعليًا محل نقاش واسع من وزراء الخارجية".





وأعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مساء أمس الأربعاء، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل، بناء على طلب مصر، وتأييد عدة دول وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري فى دورتة الحالية، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.





ودانت مصر بأشد العبارات، العدوان التركي على الأراضي السورية.





وقالت وزارة الخارجية فى بيان مساء أمس، إن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.





وأكد البيان مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.





وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.





وفى نفس الإطار، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه وانزعاجه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري.



