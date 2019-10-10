Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكشف موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الزمالك في القمة ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
محمد رشاد
تحددت مدى جاهزية ثنائي الأهلي المصاب عمرو السولية، ومحمود متولي، من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك، يوم 19 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "السولية سيكون جاهزًا في يومين، أما متولي فلا أعتقد أن يلحق بالمباراة".

وتطرق عبد الحفيظ إلى الحديث عن مطالبة نادي الزمالك بتأجيل اللقاء، مضيفًا "لا أجد سببا أو مبررا لتأجيل المباراة، هناك فترة كافية للراحة بعد لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي".

وتابع "لم نتلقَ أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص هذا الشأن، لماذا طلب التأجيل من الأساس؟ لقد سبق أن لعب الأهلي مباراة كل 3 أو 4 أيام".

وبشأن قرعة دوري الأبطال، يرى مدير الكرة بالأهلي، أنها "متوازنة ومعقولة ومقبولة لحد كبير"، مشيرًا إلى أن "فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لديهما خبرات كبيرة".

وواصل "أما فريق بلاتينيوم أظن أنه سبق لنا مواجهته وبشكل عام، وقدم أداءً جيدًا الموسم الماضي في مجموعة ضمت الترجي وهورويا كوناكري، وحصد 4 نقاط من أورلاندو بايرتس، لكن لم تكفِه للتأهل".

وأتم تصريحاته "أمامنا 50 يومًا قبل أول مباراة ضد النجم الساحلي في تونس، سنسعى لتجميع أكبر عدد من المعلومات والتفاصيل التي تهم الجهاز الفني".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ: لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة.. والأهلي يرفض

أخبار النادي الأهلي اليوم 8-10-2019.. رفض مطالب حسين السيد.. وعملية جراحية جديدة لـ الخطيب

سيد عبدالحفيظ يتجاهل نجل رئيس نادي الزمالك في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا ..الأهلي يواجه النجم الساحلى والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز

قرعة دورى أبطال إفريقيا .. مواجهات قوية لـ الأهلى ومازيمبى ينتظر الزمالك .. التفاصيل الكاملة

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال متوازنة

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يوضح عقبة الأهلي الوحيدة في حصد البطولات ..فيديو

أول رد سعودي على الغزو التركي لسوريا

اخبار الحوادث.. فتاة تقتل حبيبها في المرج بعد نشر صورها الفاضحة.. إيداع المتهمة بقتل الطفلة جنة مستشفى الأمراض العقلية

ممثلة كويتية مهددة بالإعدام في السعودية.. تفاصيل مثيرة

القرعة بالكامل.. موقف الزمالك وجينيراسيون.. مجموعات نارية.. مواجهات مدوية

تفاصيل وفاة ولي أمر داخل مدرسة بالإسكندرية بعد مشادة مع أحد المعلمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد