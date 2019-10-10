الأهلي يكشف موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الزمالك في القمة ..فيديو

تحددت مدى جاهزية ثنائي الأهلي المصاب عمرو السولية، ومحمود متولي، من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك، يوم 19 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.





وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "السولية سيكون جاهزًا في يومين، أما متولي فلا أعتقد أن يلحق بالمباراة".





وتطرق عبد الحفيظ إلى الحديث عن مطالبة نادي الزمالك بتأجيل اللقاء، مضيفًا "لا أجد سببا أو مبررا لتأجيل المباراة، هناك فترة كافية للراحة بعد لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي".





وتابع "لم نتلقَ أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص هذا الشأن، لماذا طلب التأجيل من الأساس؟ لقد سبق أن لعب الأهلي مباراة كل 3 أو 4 أيام".





وبشأن قرعة دوري الأبطال، يرى مدير الكرة بالأهلي، أنها "متوازنة ومعقولة ومقبولة لحد كبير"، مشيرًا إلى أن "فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لديهما خبرات كبيرة".





وواصل "أما فريق بلاتينيوم أظن أنه سبق لنا مواجهته وبشكل عام، وقدم أداءً جيدًا الموسم الماضي في مجموعة ضمت الترجي وهورويا كوناكري، وحصد 4 نقاط من أورلاندو بايرتس، لكن لم تكفِه للتأهل".





وأتم تصريحاته "أمامنا 50 يومًا قبل أول مباراة ضد النجم الساحلي في تونس، سنسعى لتجميع أكبر عدد من المعلومات والتفاصيل التي تهم الجهاز الفني".