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رياضة

الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:51 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عقب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والإعلان عن مباريات الدور الـ 32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية.

وكشف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، عن استنكاره الشديد من عدم اختيار أي من نجوم الزمالك لسحب القرعة مثلما تم اختيار محمد شوقي وأحمد حسن نجما الأهلي. 

وأضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادٍ كبير وعظيم لا يقل مطلقا عن النادي الأهلي، متسائلا "أين حسن شحاتة وحازم إمام وايمن يونس وأحمد حسام ميدو؟". 

وتابع مرتضى منصور، أن غياب نجوم الزمالك عن القرعة أمر سيئ، مشددًا على أن ما يحدث من الاتحاد الإفريقي يثير فتنة وقلق داخل الشارع المصري. 

أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.
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