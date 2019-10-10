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رياضة

شاهد.. حازم إمام يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
حازم امام
حازم امام
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محمد بدران
نشر الكابتن حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر حازم إمام في الصورة بالكاجوال داخل أرضية الملعب مرتديا قميصا وجاكيت و"بنطلون جينز".

وتفاعل متابعو حازم إمام مع الصورة، معلقين "التعلب، المحترم، الإمبراطور، نجم مصر، حبيب قلبي، زوما بعشقك، كابتن مصر، البرنس، القيمة حبيبنا، ابن النادى".

يُذكر أن حازم إمام لاعب الزمالك السابق أعلن استقالته من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد خسارة المنتخب الوطنى أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، "‏بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة.. وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".
شاهد.. حازم إمام يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال
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