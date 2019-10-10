الأحفاد السبب.. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع الخطيب





ولابد من استئصاله أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الكابتن الخطيب لكثرة الجراحات السابقة. وإذا ما تم استنفاذ العلاج التحفظي واستمرت الآلام، بالتالي لابد من أجراء عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال الغضروف وهذا الأمر سيتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خاصة عقب علمه بمرض الأخير وخضوعه لحقن موضعي.ودعا مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " لـ الخطيب بالصحة والعافية متمنيا له سرعة الشفاء، مؤكدا أن الخطيب هو أفضل لاعب كرة قدم مصري ولم تنجب مصر للاعب مثله.وسخر مرتضى منصور من سبب إنهاء الخلاف، موضحا أنه اكتشف صداقة حفيدة يوسف بـ حفيد الخطيب مما أجبره على سرعة انهاء الازمة.ويخضع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، لعملية حقن موضعي لعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس النادي الأهلي في الأيام الماضية.وينتظر الخطيب أسبوعًا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» أن محمود الخطيب سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية في نفس المكان.. وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى، وأن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بالمستشفى الملكي بالإسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الآلام هو انزلاق غضروفي مرتجع.