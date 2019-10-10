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رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا امام ايرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
هولندا
هولندا
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عبدالله هشام
يواجه اليوم منتخب هولندا منافسه ايرلندا الشمالية في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فينورد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 .

ومن المتوقع يبدأ كومان المدير الفني لمنتخب هولندا المباراة أمام إيرلندا الشمالية بتشكيل كالتالي:

حراس المرمى: ماركو بيزوت.

الدفاع: دالي بليند - ماتيس دي ليخت - ستيفان دي فري - فيرجيل فان ديك

الوسط: فرينكي دي يونغ - دوني فان دي بيك - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: رايان بابل - لوك دي يونغ - ممفيس ديباي
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