التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا امام ايرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

يواجه اليوم منتخب هولندا منافسه ايرلندا الشمالية في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فينورد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 .



ومن المتوقع يبدأ كومان المدير الفني لمنتخب هولندا المباراة أمام إيرلندا الشمالية بتشكيل كالتالي:



حراس المرمى: ماركو بيزوت.



الدفاع: دالي بليند - ماتيس دي ليخت - ستيفان دي فري - فيرجيل فان ديك



الوسط: فرينكي دي يونغ - دوني فان دي بيك - جورجينيو فينالدوم



الهجوم: رايان بابل - لوك دي يونغ - ممفيس ديباي