35 جنيها سعر كيلو البلطى.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 10 -10- 2019

استقرت أسعار الأسماك بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019.



وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيها، والبلطى نمرة "2" 28 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 40 جنيها، برانيس إسكندرانى نحو 55 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 66 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ42 جنيها، والبورى "2" بـ 38 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 60 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.



