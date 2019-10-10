Oppo تطلق Reno Ace بمواصفات جبارة..المواصفات والسعر..فيديو وصور

كشفت شركة أوبو الصينية عن أحدث أيقوناتها Reno Ace، والذى يأتى بمواصفات قياسية تؤهله لتقديم أداء استثنائى، والمنافسة بشراسة ضمن فئة الـ Flagship.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Reno Ace بشاشة كاملة قياسها 6.5 بوصة من نوع FHD+ AMOLED بتقنية عرض 90Hz ، بها نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Reno Ace معالجا قويا من نوع Snapdragon 855+ ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 8 و 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا أساسية رباعية، بدقة 48 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.







ويعمل Reno Ace بأحدث أنظمة أندرويد 10 الجديد مع واجهة ColorOS 6.1، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقوة 65 وات.



يأتى Reno Ace بلونين هما الأخضر والأزرق، مقابل 450 دولارا أمريكيا لنسخة 128 جيجابايت مايعادل 7400 جنيه مصرى، ومقابل 534 دولار لنسخة 256 جيجابايت مايعادل 8700 جنيه.