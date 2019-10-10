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رياضة

رينيه فايلر يطمئن على البرنامج الطبي لـ عمرو السولية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب خط الوسط ، الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

ويخضع عمرو السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبي جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.

وتعرض عمرو السولية لجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على استاد أسوان قبل توقف مسابقة الدوري العام.
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