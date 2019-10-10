لتشويه صورتها.. المخرج أحمد النحاس ينشر صورة غير لائقة لـ سميحة أيوب

صدم المخرج أحمد النحاس، متابعيه من خلال حسابه على فيسبوك بنشر صورة خاصة لزوجته السابقة سميحة أيوب من منزل الزوجية، وبشكل لا يليق بقيمة سيدة المسرح العربي.



وتعرض المخرج أحمد النحاس لهجوم شديد من متابعيه بسبب نشر هذه الصورة -التي رفضنا نشرها احتراما للفنانة القديرة-، وأكد كثير من متابعيه أن خلافهما لا يعني أبدا نشر صور خاصة لزوجته في بيت الزوجية.



كان المخرج أحمد النحاس قام أيضا منذ فترة بنشر صورة لعقد زواجه عرفيًا من النجمة سميحة أيوب، معبرًا عن استيائه الشديد من وصفها له بمدير أعمالها.



وعلق "النحاس" على صورة عقد الزواج وكتب: "وده عقد الجواز اللي هي اعترفت بيه وما طعنت عليه وحكم بيه القاضي واتسجنت بسببه وبسبب شهادة الحق لبنات سعد اليتامى، وبسبب أني طلعت حرامي وسرقت فلوسها واكتشفت ده دلوقتي".



وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي عاقبت "أحمد. ن" مدير أعمال الفنانة سميحة أيوب، وزوجها السابق "عرفيا"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة ببنك فى الزمالك.



واستمعت المحكمة بعضوية المستشارين محمود رشدان، وَعبد الله سلام وسكرتارية مجدي جِبْرِيل، لأقوال الفنانة، والتى قالت إن المتهم عمل مع زوجها الراحل سعد الدين وهبة، 7 سنوات، وتزوجته عرفيا بشكل "صوري".



وقالت الفنانة إن المتهم استولى على الشيكات الخاصة بها خاصة أن بينهما ثقة ويجمعهما عمل مشترك فهو مخرج سينمائى، وهي ممثلة ومنتجة، فضلا عن توليه جميع حساباتها ومباشرة جميع أعمالها.



وسأل محامي المتهم الفنانة سميحة أيوب عن سبب تغيير نموذج توقيعها لدى البنك، مؤخرا فأجابت أن السبب يرجع لاستعمال المتهم توقيعها على شيك من دفتر الشيكات الخاص بها، عن طريق التزوير، ما دفعها لتغيير شكل توقيعها بحيث يكون من الصعب تقليده.