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ثقافة

الأعلى للثقافة يقيم معرضا حول فن صلاح عبد الخالق وإيزابيلا ماريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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طارق موسى
يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، معرض حول "فن الخط العربى تحت عنوان "الأخوة الإنسانية"، للفنان صلاح عبد الخالق، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر، فى السابعة مساء، بمتحف الأمير طاز بحي الخليفة في القاهرة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي المعرض بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ضمن فعاليات الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتور عبد الرحمن حجازي.

يشارك في افتتاح المعرض ممثلين عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويعد المعرض نتاج فعلي يحمل بصدق تجليات الوحدة الوطنية في أرقى صورها.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الخالق هو عاشق الخط العربي حصل على سبع جوائز دولية ومحلية في مجال الخط العربي، وهو سكرتير عام الجمعية المصرية للخط العربي، وعضو مجلس إدارة نقابة الخطاطين، ويعمل الآن مصمما وخطاطا بصحيفة الجمهورية، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا هى عاشقة مصر وأثارها، ومن أهم أعمالها في مجالها "الترميم والحفظ" ترميم معبد حتشبسوت بالأقصر - ومركب خوفو الثاني بالجيزة، وتعتبر الخط العربي من أفضل الوسائل للتعبير الفني والجمالي.
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