الحكومة توافق على توريد ألبان أطفال بقيمة 14 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لتخزين وتوزيع الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثي الولادة، بقيمة مالية سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من إمكانيات الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام من مخازن مجهزة وملائمة لتخزين تلك الألبان، في ضوء التعاقد بشأن توفير 22.5 مليون علبة ألبان.



كما اعتمد المجلس تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيمة المقدرة للتصرف بالبيع أو بالترخيص بالانتفاع بالاتفاق المباشر لأراض بالمحافظة بمدن شرم الشيخ، والطور، وأبورديس، ودهب، ونويبع، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وسانت كاترين.

