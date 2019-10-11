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ديني

كيف تتجنب فعل المعصية .. تعرف على نصيحة أمين الفتوى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
كيف تتجنب فعل المعصية
كيف تتجنب فعل المعصية
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ان أحوال الإنسان مع الشيطان تمر بـ 5 مراحل، الأولى تسمى بالهاجس كأن يقوم شيطان بوضع صورة زجاجة خمر أمام عين الإنسان ويخفيها ويهرب، فيأتي على ذهن الإنسان هاجس الخمر دون مقدمات، والمرحلة الثانية الخاطر، أما الثالثة فحديث النفس وهو أن يحدث الانسان نفسه أشرب الخمر أم لا؟.

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل أنه بعد ذلك تميل نفس الإنسان لشرب الخمر وهذا يسمى بـ"الهم"، كما في قوله تعالى "وهم بها وهمت به"، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الخامسة وهي العزم والنية.

وأوضح "جمعة" أن من همّ على فعل معصية ولم يفعلها بسبب مانع ما وكانت نيته خبيثة سيحاسب على إقدامه للمعصية ولا يأخذ عقاب فاعلها، مؤكدًا أن من هم على معصية ولم يفعلها خوفًا من الله كتبت له حسنة .


كيف يتجنب العبد فعل المعصية
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على العبد أن يعلم قبح المعصية وكيف انها تبعده عن الله تبارك وتعالى، مُشيرًا الى انه عند ارتكاب العبد للمعصية يخاف ويخجل إذا رأه أحدًا من البشر فلماذا لم يخجل من الله وهو مُطلع عليه سرًا وعلانية؟ ولماذا جعل الله أهون الناظرين اليه؟.

وأضاف عويضة، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن أحد العلماء يقولون "إذا دعتك نفسك الى فعل معصية فتذكر نظر الله إليك فإن لم تتذكر نظر الله فتذكر نظر الناس اليك فإن لم تتذكر نظر الناس تذكر مروءتك فإن لم ترجعك المرؤة ولا نظر الناس ولا نظر الله اليك فاعلم أنك انقلبت وقتها حيوانًا" فلذلك لابد على العبد أن يُذكر نفسه أن نظر الله إليه رادع على معصيته.
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