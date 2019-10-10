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أخبار العالم

بسبب القصف التركي.. فرار 60 ألف سوري من الشمال

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:46 م
القصف التركي على
القصف التركي على سوريا
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قسم الخارجي
أسفرت الهجمات المكثفة التي نفذتها الطائرات التركية، اليوم الخميس، على مواقع في شمالي سوريا، عن فرار أكثر من 60 ألف مدني من مناطق العملية العسكرية.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا على محاور في أطراف مدينة الدرباسية بريف الحسكة، بين قوات سوريا الديموقراطية والقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأضاف البيان أن القوات التركية شنت هجوما عنيفا وقصفا مكثفا في محاولة منها لاقتحام الدرباسية التي نزح منها معظم السكان منذ بدء الهجوم التركي الأربعاء.​

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين.
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