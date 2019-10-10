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رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن جدول مسابقة الدوري.. تفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:58 م
مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي باستاد الإسماعيلية.

كما تقرر إقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر باستاد الإسماعيلية.

وذلك بعد أن أبدى الإسماعيلي استعداده لأداء مباراته أمام طنطا بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي، مما يسهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة المعلنة منذ بدايته.

وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور ال16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
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