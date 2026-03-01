منتخب النسائية يختتم استعداداته لودية الجزائر غدًا

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية، مرانه الوحيد والأساسي، مساء اليوم، الأحد، وذلك استعداداً لودية الجزائر الثانية، ضمن المعسكر المغلق، المقام بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وركز الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني، محمد كمال خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الفنية، التي ظهرت في المواجهة الودية الأولى، والتي أقيمت أمس، السبت، مع العمل على رفع معدلات التركيز والانسجام بين اللاعبات، في إطار التحضيرات النهائية لخوض المباراة الودية الثانية، غداً، الاثنين.

وسعى الجهاز الفني من خلال مران اليوم إلى الاستقرار على التشكيل الأمثل، الذي سيخوض به لقاء غد، وذلك بعد أن منح الفرصة لـ 19 لاعبة في المواجهة السابقة، للوقوف على مستوياتهن الفنية.

ويهدف محمد كمال إلى الاستفادة القصوى من الاحتكاك بمنتخب محترف، يضم عناصر تلعب في الدوريات الأوروبية، حيث شدد في تعليماته للاعبات على ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والتحول الهجومي السريع، مؤكداً أن هذه التجارب الودية، هي حجر الزاوية في بناء هيكل أساسي متطور، قادر على المنافسة بقوة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب.

وسادت أجواء الحماس والإصرار داخل معسكر "سيدات الفراعنة"، خلال تدريبات اليوم، حيث أظهرت اللاعبات رغبة قوية في تقديم أداء مغاير ومتميز في ودية غد، يعكس حجم التطور في منظومة الكرة النسائية المصرية، حيث يأتي هذا المعسكر بدعم كامل من اتحاد الكرة المصري لتوفير كل سبل النجاح للمنتخب، وضمان جاهزية العناصر الجديدة والقديمة على حد سواء، مما يعزز من فرص مصر في الحضور المؤثر على الساحة القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.