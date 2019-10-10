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رياضة

تقارير سعودية.. جروس على أعتاب العودة لـ الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:20 م
جروس
جروس
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محمد رشاد
كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن اقتراب إدارة أهلي جدة السعودي من إتمام الاتفاق مع كريستيان جروس ليعود من جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى "جروس يتواجد حاليا في دبي وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع أهلي جدة ، بعقد سيكون لنهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".

وقررت إدارة أهلي جدة في وقت سابق إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من منصبه لسوء النتائج، قبل أن يتولى صالح المحمدي المهمة بشكل مؤقت.

آخر ظهور تدريبي لـ جروس كان مع الزمالك في مصر، ونجح في حصد لقب كأس الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

وفي حالة عودة جروس من جديد لتدريب أهلي جدة، فأنه سيكتب الظهور الثالث له مع الفريق السعودي.

الولاية الأولى كانت في الفترة ما بين 2014 وحتى 2016 وتخللها حصده لقب الدوري وكأس ولي العهد وكأس الملك، بينما الولاية الثانية التي بدأت في أكتوبر من عام 2016 وحتى يونيو 2017، ولكنه لم يحقق أي لقب.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 6 مباريات ، الهلال يبتعد بصدارة الدوري بـ 16 نقطة، ويليه الوحدة بـ 12 نقطة.
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