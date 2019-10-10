عزاء طلعت زكريا.. أشرف زكي وأحمد السقا وآيتن عامر أول الحضور

بدأ منذ قليل عزاء الفنان طلعت زكريا بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين، ويتلقى العزاء عدد من افراد الاسرة والعائلة.



وكان اول الحضور، الفنانون احمد السقا، واشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وايتن عامر.



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.

















