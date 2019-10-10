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ديني

ست صفات حددها القرآن للفقراء.. تعرف عليهم.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:56 م
ست صفات حددها القرآن
ست صفات حددها القرآن للفقراء.. تعرف عليهم
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محمد شحتة
قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الفقراء لديهم 6 صفات حددهم القرآن، وهم "الفقراء، الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض".

وأضافت "عوف" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، باقي الصفات "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا".

وتابعت: الـ6 صفات جاءت في قول الله تعالى في سورة البقرة: "لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ".
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