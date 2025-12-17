النائب أسامة مدكور يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمنوفية.. ويؤكد: واجب وطني

أدلى النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة أشمون الجديدة بمحافظة المنوفية.

وأكد «مدكور»، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الكثيفة في انتخابات مجلس النواب، وما تبقى من الجدول الزمني للعملية الانتخابية، مشددًا على أن الإقبال الشعبي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون.

وأعرب النائب أسامة مدكور عن ثقته في أن يختتم المشهد الانتخابي بصورة مشرفة تليق بحجم الدولة المصرية، في ظل ما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم والتزام بالقواعد القانونية.