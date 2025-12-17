قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
النائب أسامة مدكور يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمنوفية.. ويؤكد: واجب وطني

عبد الرحمن سرحان

أدلى النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة أشمون الجديدة بمحافظة المنوفية.

وأكد «مدكور»، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الكثيفة في انتخابات مجلس النواب، وما تبقى من الجدول الزمني للعملية الانتخابية، مشددًا على أن الإقبال الشعبي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز المسار الديمقراطي، لافتًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون.

وأعرب النائب أسامة مدكور عن ثقته في أن يختتم المشهد الانتخابي بصورة مشرفة تليق بحجم الدولة المصرية، في ظل ما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم والتزام بالقواعد القانونية.

