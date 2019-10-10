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أخبار العالم

بعد العدوان التركي على سوريا.. نتنياهو: مستعدون لدعم الأكراد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:52 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
حذرت إسرائيل تركيا من "التطهير العرقي" للأكراد بعد أن أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان عملية عسكرية على القوات الكردية في شمال سوريا، تحت مسمى "نبع السلام".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تدين بشدة الغزو التركي على سوريا، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب القوات الأمريكية من حدود سوريا.

وأكد "نتنياهو" أن إسرائيل على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأكراد.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق سوريا، أن ضربة جوية تركية أصابت سجنًا يضم محتجزي تنظيم داعش، في محاولة متعمدة لإطلاق سراحهم.
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