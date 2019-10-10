مران الزمالك اليوم .. راحة لـ شيكابالا وعبدالغنى يواصل التدريب وحضور مبكر لـ جابر

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على أثرها أدى أمس تدريبات تأهيلية.



وفضل ميتشو المدير الفني للزمالك منح شيكابالا راحة من مران اليوم .



كما خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم لتدريبات تأهيلية إضافية تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي ، وقام بأداء تدريبات منفردة بالكرة قبل بداية المران.ثم أدى اللاعب تدريبات أخرى مع المطراوي.



وحضر إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرر اليوم، بساعتين كاملتين.



حيث حرص جابر على الخضوع لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.



ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلى فى القمة 119 ضمن منافسات الجولة الرابعة للدورى .