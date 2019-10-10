ميتشو يطمئن على المصابين الثلاثة فى تدريب الزمالك

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة محمد عبد الغني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر لاعبي الفريق.



وأكد طبيب الفريق لميتشو أن شيكابالا وعبد الغني بحالة جيدة وانتظامهما في التدريبات الجماعية سيكون خلال أيام قليلة.. حيث يخضع الثنائي لتدريبات مستمرة في الجيم وتدريبات تأهيلية بالإضافة لاسلام جابر.



وحصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على اثرها أدى امس تدريبات تأهيلية.



وفضل ميتشو المدير الفني للزمالك منح شيكابالا راحة من مران اليوم.