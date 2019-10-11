الإفتاء: هؤلاء الأنبياء عاشوا في مصر ودعوا لها.

ذكر الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بعض فضائل مصر والأنبياء الذين عاشوا فيها، مضيفًا أن نبي الله نوح دعا أولاده، فلم يجبه إلا واحد من أبنائه دعا له بأن يسكنه الله مصر.
وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: مَن ِمن الأنبياء عاش في مصر؟ أن نبي لله نوح لما لم يجبه سوى ابن واحد من أبنائه، دعا له بأن يسكنه الله أم البلاد وغوث العباد التي يجري فيها أفضل أنهار الدنيا، مشيرًا إلى أنه أثرُموقوف على ابن عباس حَسن السند.
وأوضح أن نبي الله يوسف كان من الأنبياء الذين عاشوا في مصر، وموسى الذي كلم الله من فوق جبل الطور في مصر، وأن سيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس قد دخلاها مشيرًا إلى دخول السيد المسيح وأمه في أرض مصر وصلاة النبي صلى الله عله وسلم في أرضها(طور سيناء) أثناء رحلة الإسراء والمعراج أن من لم يعش من الأنبياء في مصر دعا لها، كما فعل أبو البشر آدم عليه السلام.