لحظة تسليم عمرو الجنايني درع الدوري لـ لاعبي الأهلي .. فيديو

سلم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم درع الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، إلى لاعبي الأهلي، خلال الحفل المقام مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة.



واجتمع لاعبو النادي الأهلي على مسرح الحفل قبل أن يتوجه الجنايني إلى قائد الفريق حسام عاشور مسلمًا درع الدوري المصري للاعبين.



وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور كافة رموز القلعة الحمراء.