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تفاصيل علاج مليون إفريقى من فيروس سى تبدأ من تشاد..شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذي لمبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، أن الفريق الطبي سافر إلى تشاد صباح اليوم الثلاثاء، وبعد وصول الفريق قاموا بالتوجه للمستشفى المركزي بالعاصمة.

وأضاف "البرعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الفريق بدأ في اليوم التالي في اكتشاف الأماكن التي طلبت صحة تشاد منهم رؤيتها، موضحًا أنه يوجد أنه تم تدريب العاملين في 5 مستشفيات على كيفية تطبيق مبادرة فيروس سي على أرض تشاد.

ولفت المدير التنفيذي لمبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، إلى أنهم بدأوا بالفعل في تطبيق المبادرة صباح اليوم في أكثر من مكان، لافتًا إلى أنهم قاموا بفحص 83 مواطنا؛ منهم 13 مريضا يعاني من فيروس سي، ومريض واحد يعاني من فيروس سي وبي.

ونوه "البرعي"، إلى أنه سيتم إدراج 3 مناطق أخرى لفحص مبادرة فيروس سي في عاصمة تشاد، لافتًا إلى هناك مراسلات لوزارة الخارجية مع 18 دولة على الأقل لتجهيز فحصل فيروس سي.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن المبادرة للمرة الأولى في مارس الماضي، خلال "ملتقى أسوان للشباب العربي والأفريقي".
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