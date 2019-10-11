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محافظات

زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شهد نادى الأطباء بطلخا، إقبالا كثيفا عصر اليوم الجمعة، على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء بنقابة الدقهلية.

فيما يتنافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 من مرشحين وهم الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى السابق بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقا " والدكتور الأمير مبارك والدكتور أيمن الباز والدكتور عبدالناصر البحيرى.

كما يتنافس على مقعدين فوق الـ 15 سنة 8 مرشحين وهم الدكتور الأمير مبارك والدكتور رأفت الزنقراني و الدكتور ذكاء حسن والدكتورة شهيرة الإتربي والدكتور عبد المنعم الكوش و الدكتور محمد الغندور، الدكتور محمد المتولي الدميري والدكتور يحي الجوهري.

كما يتنافس على مقعدين تحت السن 7 مرشحين وهم الدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد زهران و الدكتور حمد عصام والدكتور أحمد يحي الجوهري و الدكتورة أميرة رمضان عباس و الدكتور عبد الفتاح السيد حمد سالم والدكتورة ميادة المتولي ابراهيم .

ويحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوين فوق 15 سنة وعضوين تحت 15 سنة .

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن من يحق لهم التصويت 20 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018 .

وكانت لجان التصويت قد فتحت أبوابها من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساءا بمقر النادى الاجتماعى للأطباء بطلخا داخل 6 لجان من ضمنهم لجنة واحدة للوافدين من الاطباء المتواجدين بالدقهلية في هذا اليوم لأي ظروف ويرغبون التصويت للنقابة العامه علي مستوي الجمهورية فهذا الصندوق يتيح لهم فرصة التصويت اثناء تواجدهم بالدقهلية تحت إشراف قضائى .
زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
زيادة فى الإقبال على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية
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