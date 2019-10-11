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أخبار العالم

دولة أوروبية ثالثة تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:35 م
الجيش التركي
الجيش التركي
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن هولندا قررت تعليق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا، بعد هجوم تركي مستمر منذ الأربعاء على شمال سوريا لاستهداف قوات كردية.

وأعلنت فنلندا أمس وقف صادرات السلاح إلى تركيا بسبب العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

ووفقًا لموقع "تركيا الآن"، ندد رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينا، بالعمليات العسكرية التركية، مؤكدا أنها تزيد من تعقيد الأزمة الحالية.

وأشار "رينا" إلى أن بلاده لن تصدر أسلحة جديدة، سواء لتركيا أو لأي دولة أخرى مشتركة معها في العدوان.

وأضاف: "نحن قلقون جدًا بشأن تأثير الإجراءات على الوضع الإنساني في سوريا، فتلك العملية من الممكن أن تتسبب في أزمة هجرة جديدة"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لذلك.

وكانت النرويج، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أعلنت وقف تصدير أي شحنات أسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب العدوان على الأراضي السورية.
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