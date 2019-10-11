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رياضة

حكم دولي لإدارة ودية المنتخب الأوليمبي الثانية أمام جنوب إفريقيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:18 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور الحكم الدولى محمود البنا لإدارة المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

ويستعد أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الأوليمبي مساء اليوم مباراته الودية الأولى أمام جنوب إفريقيا على ملعب استاد الإسماعيلية بصافرة تحكيمية يقودها الحكم الدولى محمد معروف.


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