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مرأة

مش هتصدق.. أسماء أبو اليزيد تتألق بإطلالة مختلفة.. والجمهور: بتبهرينا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجول، وارتدت بها تى شيرت باللون الأبيض بنصف كم الذى يبرز جمالها ورشاقتها. 

وقامت بتسريح شعرها على طريقة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات وأكتفت بقرط دائرى لإكمال إطلالتها.

وجاء تعليق الجمهور: "أنتي قمر.. بموت فيكى والله..جمال مختلف بتبهرينا".
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