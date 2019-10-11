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سيارات

قائمة بأقل السيارات الـ SUV الزيرو استهلاكًا للوقود في مصر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:58 م
أقل السيارات الـ
أقل السيارات الـ SUV الزيرو استهلاكًا للوقود في مصر
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خالد محيي الدين
يلجأ الكثير من المقبلين علي شراء السيارات الزيرو للبحث عن السيارات الأقل استهلاكا والتي كانت مقتصرة في أوقات سابقة هي السيارات الأقل حجما.

ولكن في ظل التطور التكنولوجي الذي تستخدمة الشركات المصنعة، أصبحت السيارات أكثر قوة وسرعة وأقل استهلاك للوقود.

في صدد ذلك نقدم لكم قائمة باقل السيارات الـ SUV، استهلاك للوقود.

-تتوفر "رينو كادجار" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل العام الجاري 2019 بمنظومة دفع مكونة من محرك سعة 1.2 سي سي بقوة 130 حصان وسرعة قصوى 192 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.


يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.7 لتر، وسعة الخزان الوقود 55 لترًا. أما سعرها الرسمي في السوق المصري يبدأ من 394.000 وحتى 444.000 جنيه.


-تتوفر "سيات أتيكا" موديل 2019 في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 سي سي بقوة 150 حصان وسرعة قصوى 198 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.


يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 50 لترًا. أما سعرها الرسمي في السوق المصري يبدأ من 419.000 وحتى 525.000 جنيه.


- سوزوكي "فيتارا" من السيارات الـSUV الأقل استهلاكًا للوقود في السوق المحلي المصري، نظرا لكونها مزودة بمحرك 1.6 سي سي بقوة 120 حصان وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.7 لتر، وسعة الخزان الوقود 47 لترًا. أما سعر موديل 2019 الرسمي في السوق المصري يبدأ من 385.000 جنيه.


- تعد سيارة نيسان "قاشقاي" واحدة من سيارات الـSUV اليابانية ذات الشعبية المرتفعة بالسوق المصري، وتعتمد على محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.2 سي سي بقوة 117 حصان وسرعة قصوى 185 كم/س، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.


ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.6 لتر، وسعة الخزان الوقود 65 لترًا. أما سعر موديل 2020 الرسمي في السوق المحلي يبدأ من 377.000 إلى 431.000 جنيه.


- تتوفر سيتروين "C3 أيركروس" موديل 2019 في السوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 سي سي بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 187 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 5.4 لتر، وسعة الخزان الوقود 45 لترًا. أما سعرها الرسمي في السوق المصري يبدأ من 309.900 جنيه.


-سيارة بي إم دبليو "X2" الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2019 مزودة بمحرك سعة 1.5 سي سي بقوة 140 حصان وسرعته القصوى 205 كم/س، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية 4.5 لتر، وسعة الخزان الوقود 51 لترًا. أما سعرها الرسمي في السوق المصري يبدأ من 650.000 جنيه.
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