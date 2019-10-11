لن أصوت للفساد.. تعليق مثير من الشاهد على جولة الإعادة في انتخابات تونس

علق يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية.



وقال الشاهد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لن أصوت للفساد ...كيما قلتها قبل يا الدولة.. يا الفساد يا تونس .. يا الفساد، يوم الأحد لن أصوت للفساد"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وبدأت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، ونبيل القروي، الجمعة، حيث يتوجه التونسيون الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت.



وقال نبيل القروي إن "التطرف ناجم عن الفقر ولا بد من محاربته"، مضيفا أنه " لا بد من تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة".



من جانبه قال المرشح قيس سعيد إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء.