Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن أصوت للفساد.. تعليق مثير من الشاهد على جولة الإعادة في انتخابات تونس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:00 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
Advertisements
رحيم يسري
علق يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية.

وقال الشاهد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لن أصوت للفساد ...كيما قلتها قبل يا الدولة.. يا الفساد يا تونس .. يا الفساد، يوم الأحد لن أصوت للفساد"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وبدأت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، ونبيل القروي، الجمعة، حيث يتوجه التونسيون الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

وقال نبيل القروي إن "التطرف ناجم عن الفقر ولا بد من محاربته"، مضيفا أنه " لا بد من تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة".

من جانبه قال المرشح قيس سعيد إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشرات أولية.. قيس سعيد والمرشح السجين في جولة إعادة الانتخابات التونسية

تونس.. 45.2% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس.. أول تعليق من المرشح قيس سعيد بعد تقدمه

انتخابات تونس.. المرشح نبيل القروي يبدأ رحلة الوصول إلى قصر قرطاج من السجن

بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران انتخابات تونس

الهيئة العليا تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة في تونس.. فيديو

ترشيحاتنا

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

سكرتير الكاف السابق: تجاهلت سباب مرتضى منصور ووالدي حرك دعوى ضده

السنغال تضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل تصفيات أمم إفريقيا 2021

في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد أول ظهور له مع دينا الشربيني

مأساة.. وفاة وافدين بالسعودية في ظروف غامضة

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور