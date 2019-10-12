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توك شو

يسرا اللوزى ترتعش فور دخولها إستديو سهرانين مع أمير كرارة.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:39 ص
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
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حمزة شعيب
كشفت يسرا اللوزي، سبب رعشتها فور ظهورها على الهواء مع الفنان أمير كرارة وخوفها من الصعود على المسرح.

وأوضحت اللوزي خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر فضائية "أون إي"، إن السبب في ذلك هو خوفها من السقوط على المسرح منذ وقت برنامج "إكس فاكتور"، موضحة أن لديها إصابات كثيرة.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في تقديم برنامج إكس فاكتور مع الإعلامي باسم الزوار في عام ٢٠١٣.
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