اعتداء صارخ على دولة عربية .. أشرف العشري يحلل أسباب العدوان التركي على سوريا

أدان أشرف العشري، المتخصص في الشئون العربية، الهجوم التركي على شمال سوريا، واصفا إياه بأنه «اعتداء صارخ»، مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس التركي في سوريا اعتداء عدواني علي سيادة دولة عربية شقيقة وهذا الأمر غير مقبول.



وقال أشرف العشري، خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» أن هذه العملية كان مخططا لها من قبل أردوغان في التوقيت المناسب، بحجة أن هناك تهديدا للأمن القومي التركي في شمال شرق سوريا، وبالتالي أردوغان أراد من هذه العملية أن يكون لديه جزء من اقتناص الفرص فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة فشل العلاقة مع الولايات المتحدة.



وأشار أشرف العشري ، إلى أن اردوغان ذهب ليكون لديه علاقات مع روسيا بعد فشل العلاقات مع أمريكا، وبالتالي وجد نفسه في مأزق كبير علي المستوى الخارجي بسبب الانشقاقات في العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى الي ان يكون لديه منطقة آمنة.