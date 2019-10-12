شاهد.. متابع يحرج اليسا ويطلب الزواج منها

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"ابى اتزوجك " _ "جميله اووووى " _ طالعه بتجننى ولا اروع " .



وجاء سعر فستان الاحمر الذى ارتدته اليسا ٥٠٤٥ دولارا .

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .وظهرت اليسا، فى أحدث جلسة تصوير وهى ترتدى فستانا أحمر يشبه فساتين سيندريلا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على الكتفين، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية .ونالت اليسا العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة .