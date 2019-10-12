جنة في ضيافة ست الستات مع دينا رامز على صدى البلد.. اليوم

يستضيف برنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدي البلد، والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، أعضاء فريق حملة "جنة" التي يطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، للتوعية بخطر العنف ضد الأطفال، ويشرح الطرق والأساليب السليمة للتربية، معتمدة في ذلك على الأسلوب العلمي المبسط، مع سرد قصص السيرة النبوية في التربية.



ويستضيف البرنامج اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا الدكتور محمود الهواري والأستاذ محمد الديسطي عضوا فريق الحملة، للحديث عن أهداف الحملة والموضوعات التي تتناولها وآلية عملها.



وسيخص المركز الإعلامي للأزهر الشريف برنامج ست الستات بإطلاق الرسالة الثالثة للحملة تحت عنوان "توفير الأمان للطفل ونتيجة ذلك على الأسرة والمجتمع".

