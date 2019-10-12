Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جنة في ضيافة ست الستات مع دينا رامز على صدى البلد.. اليوم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:40 م
حملة جنة
حملة جنة
Advertisements
محمد شحتة
يستضيف برنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدي البلد، والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، أعضاء فريق حملة "جنة" التي يطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، للتوعية بخطر العنف ضد الأطفال، ويشرح الطرق والأساليب السليمة للتربية، معتمدة في ذلك على الأسلوب العلمي المبسط، مع سرد قصص السيرة النبوية في التربية.

ويستضيف البرنامج اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا الدكتور محمود الهواري والأستاذ محمد الديسطي عضوا فريق الحملة، للحديث عن أهداف الحملة والموضوعات التي تتناولها وآلية عملها.

وسيخص المركز الإعلامي للأزهر الشريف برنامج ست الستات بإطلاق الرسالة الثالثة للحملة تحت عنوان "توفير الأمان للطفل ونتيجة ذلك على الأسرة والمجتمع".
Advertisements

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يدافع عن ابن أحمد شوبير .. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

أرخص سيارة SUV في مصر

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 -10- 2019

انتبه.. 4 كلمات في القرآن يجب الانتباه عند سماعها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور