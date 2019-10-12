رئيس سياحة البرلمان يصف عدوان تركيا على سوريا بـ العمل الإرهابي

أدان النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، هجمات القوات المسلحة التركية، تحت مسمى "نبع السلام" على مناطق في شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن العدوان التركي على سوريا يعد عملًا إجراميا يهدد السلم والأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.



وطالب "صدقى" فى بيان له اصدره اليوم، من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لوقف هذا العدوان ، الذى لايمكن وصفه الا انه من الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.



وتساءل: لماذا هذا الصمت الدولى الرهيب تجاه هذه الأعمال البربرية الإرهابية من الرئيس التركى المهووس رجب طيب أردوغان خاصة أن هذا العدوان التركي يشكّل عداء صارخا وغير مقبول للعالم العربي كله.



كما طالب النائب عمرو صدقى من جامعة الدول العربية ، سرعة التدخل واتخاذ قرارات سريعة وفى مقدمتها طرد جميع سفراء الارهابى أردوغان من داخل الدول العربية، وبحث اتخاذ إجراءات للحفاظ على سيادة الدولة السورية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها.