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رياضة

يد المنيا يفوز على أسوان بعقر داره 28-23 بالدوري الممتاز

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:01 م
يد المنيا
يد المنيا
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عبدالله هشام
تمكن فريق كرة اليد بنادي المنيا من خطف فوز قوي من فريق أسوان، ضمن رابع مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة التي أقيمت اليوم بصالة الجيش بأسوان، تألق لاعبي المنيا ، وحسم الفريق المنياوي الشوط الأول بنتيجة ( ١٤ / ٩ ) ، وواصلوا تألقهم الشوط الثاني وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة( ٢٨ / ٢٣ ) ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٠ نقاط.

يقود فريق المنيا هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد اكرام مدربا عام، ووائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر مدرب لياقة بدنية، مصطفى الحسيني ومحمود خليل إداري الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.
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