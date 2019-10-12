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فن

ليلة السبت.. زوجة وائل جسار تخطف الأنظار بـ الكاجوال.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:13 م
ميراي مقدسي زوجة
ميراي مقدسي زوجة المطرب وائل جسا
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محمد بدران
نشرت ميراي مقدسي زوجة المطرب وائل جسار صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت ميراي مقدسي في أحد الأماكن العامة باطلالة مميزة نالت اعجاب متابعيها وعلقت قائلة "ليلة السبت"

يذكر ان الفنان وائل جسار تعاقد على غناء تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه"،  والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، الحان وليد سعد، ومن إنتاج شركة سنرجي تامر مرسي اخراج مرقس عادل.

كانت آخر أعمال وائل جسار أغنيته بتلبك ،التى تعاون فيها مع المؤلف منير بو عساف، والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الأغنية أيضًا.
ليلة السبت.. زوجة وائل جسار تخطف الأنظار بـ الكاجوال.. شاهد
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وائل جسار يغني تتر مسلسل حواديت الشانزليزيه

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