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أخبار العالم

العراق يوجه إلى الاتحاد الأوروبي طلباً عاجلاً

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:15 م
برهم صالح
برهم صالح
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وكالات
أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، فيما شدد على وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن "صالح أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وشدد صالح، خلال الاتصال، على "ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام".
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