العراق يوجه إلى الاتحاد الأوروبي طلباً عاجلاً

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، فيما شدد على وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.





وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أن "صالح أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي".



