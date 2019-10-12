Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريم البارودى تحصل على جائزة أحسن دور بمسلسل قيد عائلى في مهرجان الأيام الجزائري

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:12 م
صدى البلد
Advertisements
نورا نبيل

عبرت الفنانة ريم البارودى عن سعادتها بحصولها على جائزة أحسن دور فى مسلسل قيد عائلى بمهرجان الأيام الدولية الجزائرى الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، وتسلمت الجائزة بين حفاوة الحاضرين من مصر والدول العربية المختلفة.

وأعربت ريم عن تفاؤلها بالمرحلة القادمة فى حياتها الفنية مشيرة إلى أنها وجدت ردود أفعال إيجابية وقوية تجاه دورها فى مسلسل قيد عائلى، فلم تكن الجائزة مفاجأة لها حيث كانت قد تصدرت ، ترند يوتيوب، بمشهد من المسلسل فى الجزء الثانى وحقق هذا المشهد ما يقرب من 150 ألف مشاهدة في غضون ساعات من بثه، بل وإشاد به جمهور السوشيال ميديا وزملاؤها وهو مشهد صدمتها بسبب وفاة نجلها.

وأكدت ريم ان عناصر العمل كلها تساعد على النجاح وأهمها المؤلف والمخرج والفنانين ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، كما أن عرضه على قناة دى إم س، يعد من الأسباب المهمة لتحقيقه الانتشار بين الجمهور.

واشارت ريم البارودى الى ارتباطها بالتمثيل وعشقها له منذ بدأت العمل في الوسط الفني من خلال الإعلانات في سن مبكرة.

ثم انطلقت في عالم الفن من خلال مسلسل سر الأرض، وفيلم امرأة هزت عرش مصر، ومسرحية "نشنت يا ناصح".

ولكنها غابت خلال الفترة من 2002 حتى 2006.

ثم عادت وجاءت شهرتها الحقيقة وارتباط الجمهور بها كان من خلال مسلسل حدائق الشيطان عام 2006.

وواصلت بعدها تقديم عدة أدوار في الدراما المصرية منها: "أزهار، قلب امرأة، نقظة نظام، الباطنية، الرحايا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريم البارودي تخضع لحقن الكولاجين في الوجه

قيد عائلى .. محمد محمود عبد العزيز يفاجىء ريم البارودى بهذا الفيديو

شاهد.. ريم البارودي تكشف كواليس مسلسل قيد عائلي

بصورة طريفة.. ريم البارودي تحتفل بالعيد

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أبرز 10 إطلالات أنيقة لـ ريم البارودي

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

ترشيحاتنا

تأييد حاشد بالجامعة العربية لمشروع البحرين ضد قطر والجزيرة

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

تفاصيل مثيرة.. آخر مستجدات مواجهة الأهلي والزمالك في الكرة مع ملك

شاهد.. لحظة فصل رأس ثعبان عن جسده

فضيحة في قنا.. مدير مدرسة حاصل على دبلوم

لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها