Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على طريقة محمد صلاح.. طارق حامد يؤكد أزمته مع نادي الزمالك بهذا الفعل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:56 م
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمرو ابوبكر
أزال النجم الدولي طارق حامد كلمة لاعب في نادي الزمالك من على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، عقب تعليقه الأخير الذي أثار جدل الجماهير صباح اليوم السبت، مثلما فعل نجم ليفربول محمد صلاح من قبل في أزمته مع إتحاد الكرة وأزال توصيف لاعب منتخب مصر.

وكان حامد قد نشر ستوري على حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها:"انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني . ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة أخرى."

ويتواجد طارق حامد الآن في معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ وديات الفراعنة التي سيخوض أولها أمام بتسوانا الاثنين المقبل.
على طريقة محمد صلاح.. طارق حامد يؤكد أزمته مع نادي الزمالك بهذا الفعل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر ظهور لـ طارق حامد برفقة صديقه في الساحل.. شاهد

طارق حامد يحتفل بالفوز بـ كأس مصر.. والجماهير: عقبال السوبر.. شاهد

اخبار الرياضة.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مبادرة صلح بين الخطيب ومرتضى.. خناقة طارق حامد ولاعب المقاصة

تصاعد أزمة الزمالك وجينيراسيون.. إعفاء محمد صلاح.. حرب كلامية بين جنش وأمير مرتضى فى الكورة مع ملك

فرج عامر يعلن انضمام نجم سموحة لـ قائمة منتخب مصر

طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الدولار بمعدل قرشين في أسبوع

شاهد لحظة قتل أحمد راجح لـ محمود البنا طالب المنوفية بسبب الدفاع عن فتاة

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

انسوا جينيراسيون.. طارق السيد يضع تشكيل الزمالك الأنسب لمواجهة الأهلي.. فيديو

اخبار الحوادث.. علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة.. تفاصيل جديدة في قضية جدة الطفلة جنة.. وعاطل يدفن والده أسفل السرير

منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة